Новость дня Общество

Слоисто-кучевые облака лишили тепла жителей Калуги

Дмитрий Ивьев
05.09, 11:16
Уже несколько дней небо в областном центре затянуто. Ситуацию с погодой в пятницу, 5 сентября, прокомментировала известный метеоролог Татьяна Инкина.

- Атмосферное давление растет, погода формируется в гребне антициклона. Но плотные слоисто-кучевые облака встали стеной и прячут от нас солнце, - рассказала она. - И вот результат. В Калуге максимальная температура воздуха вчера, 4 сентября, поднялась всего до 15,7 градуса, а в Мосальске, в 90 километрах на запад, воздух прогрелся до 24,5 градуса. Разница гигантская. Не повезло еще и северным районам нашей области. В аналогичной воздушной массе, где нет никаких теплых фронтов, метеостанции Жиздра, Сухиничи, Спас-Деменск регистрировали максимумы от 20 до 21 градуса.

По ее словам, прогнозы Гидрометцентра России по-прежнему оптимистичные. Дожди в ближайшие дни не ожидаются. И дневные температуры воздуха поднимутся до 18-23 градусов.

