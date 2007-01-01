«Мираторг» — лидер по уровню зарплаты в агропроме Калужской области

Компания «Мираторг» объявляет об очередном повышении с 1 сентября зарплат в своём Калужском подразделении для операторов-животноводов, механизаторов, администраторов ферм и контролёров. «Мираторг» — крупнейший работодатель в агропромышленном секторе Калужской области, компания уверенно лидирует по величине заработной платы в агропромышленном секторе всех регионов присутствия. Например, в сезон (посевная и уборочная кампании) средняя заработная плата механизаторам категории «F» на предприятиях компании в Калужской области превышает 160 тыс. рублей (до вычета налогов).

Компания считает своей обязанностью создание на селе новых рабочих мест с достойной заработной платой и социальными гарантиями и приглашает на работу механизаторов и будущих механизаторов.

Освоить профессию механизатора-комбайнёра с нуля, открыть водительскую категорию, а также пройти бесплатные специализированные курсы с присвоением квалификации и получением удостоверения могут кандидаты без опыта работы и вне зависимости от возраста. В период обучения они получают стипендию. Особое внимание компания уделяет бытовым условиям: организует питания рабочих отрядов в полях, обеспечивает жильём сотрудников, переехавших из других регионов, предоставляет спецодежду.

«Работа на земле требует любви, внимания, терпения – и желания. А профессии любого желающего научат в «Мираторге» опытные наставники – это касается как молодых людей, вышедших из стен своих учебных заведений, так и вполне взрослых людей, которые решились сменить городскую жизнь на сельский уклад. «Мираторг» меняет представление о жизни на селе, обеспечивая стабильность и безопасные условия для работы и жизни. Компания активно развивается, создает новые рабочие места с достойной заработной платой и всеми социальными гарантиями», — прокомментировала пресс-служба «Мираторга».