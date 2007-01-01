Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Городской пруд Юхнова радует глаз осенней зеленью
Общество

Городской пруд Юхнова радует глаз осенней зеленью

Дарья Джуманова
05.09, 10:59
0 132
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 4 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

Он прислал фотографию, на которой Городской пруд Юхнова запечатлен во всей своей умиротворяющей красоте. На снимке, сделанном в один из последних летних дней, пруд выглядит как зеркало, в котором отражаются окружающие его деревья. Несмотря на календарную осень, пейзаж по-прежнему полон сочной зелени, создавая впечатление уходящего лета. Спокойная водная гладь и густая листва деревьев по берегам передают атмосферу покоя и уединения.

Этот кадр лишний раз доказывает, что даже в черте города можно найти уголки, где природа остается первозданной и прекрасной.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjM2MVdFZktZUTRCcjF0RHdlSUp6eVE9PSIsInZhbHVlIjoiOUFCZDRkV0RTOG8xNXpPS1N1OWJBMzZ5b1NKOWFLU2xCNmRIaHA2Q3k4NlVUNXpLblBuOXhvd0hSQnREVGdMbmUrSjRmME82Nk5HVXZEMTZwQjRmekU2MHl3Um43Njd6akFsSGJ6RnlEcjNXRkpraFZaTi9YVjkrOVlaZ0dvNWVJQnVZK09vcE50dnRYYTFPNnFPNG9hZng4bFZvd0krd2R6ZDFHQTliUURMb29NNnp2NTRJZlNHVzdJZlpTTmUydjloY3U5dW81VjRzQmhNalFKak5STGlsd21Qd09aeWJYcWtXeWlwMzYzazZ6SlgzY2s0YjlpVGpKdGd4bW55eVNRcUtiL25yMlF2Y0EvSmpiZDdZdTBkUFg1NmdLeHh1akNldFFrakNDQWJBQisrc2R4aDMrNHFyVk5KL1NURWNWdmUzR091UW5ZZ3RrMDBLV2xFVWtTc2kxZ1ZURndBeTNyczJORmNpODN1bWp0VmdHK3l2ekJuMTA5SGJmenBQemRBT3BXQStFc2lXb20zRUFIb2xWUlJ0dmdDMThDeHdQNEhNbTlzVERTYi9Ua0Y3NFdZZSs0a3hlTzVFaGF3MiIsIm1hYyI6IjRiMDI1MGI2NWE5OGJkNjJlY2I0Y2VmNzJlOTY5NjY2ZTMxNWUzM2JlMmVmMDk4MjJkZjJjYmU0Nzk5Y2JhZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImszcWhKNDkvaVBiZU9sMDhaV1dIK3c9PSIsInZhbHVlIjoiR1FqL29tRW5oemVDcW1jYWxyNkNUTWtVT0p5cldVWWVnZ0JuZDRPS0NmRHE1V2NZV3NYb2krdGl5d0oydFRNNE1vSEtNQWloZk9PNUt0dXVJQWs2N0tscHU5RWpPSk9zK0g0a1VWbUtKRzREVi9CeC9jbUQ2UHBDbkdTNk5uSGVwc2xBdXJwWSs5QVA3KzZJRy8wQUUzUHJtaGZkd2hhOW5ac3BYekVoZzNVS3VpRXNQWVc0MVBwQVdjUERtWFgzMnFUNGRKbFhaZzVYRjdrU1ZHRTNONmgvcjZqQWZSZ3BMNnNTeGtUQkFITHloQ09vNUQ3MWlNNGFTZFUxOXppcVRrbkNDN294ZGsycUszTmVFeFNRWmJMbDRjZ0I5NkxuN2trRGtqS1lsay81QndWbzBkMUpoNkZacUJKdHoya2lrWFpvcEhER3ZnZDF0bUNEL1dPZ2puZDVmTHVxMDlhYUptOE00SzhYMHhmVWlLRUJWREtoSXh2Tm9zNTRNYU43T2duOC9MQXdFeGsxNU5ycUk5b3phdkROMytoZ2FPN2Y3Tnl6YmtOeFNyOFFJUjd6Ykx0aFQzVGs2T0VRQ0g1MytPZUNheEZYL3BKanhsSmZJV2FheE9KWU9HRElMclZTeHVaKzdEQldtK0EySlIzWlpFaDIvcitKMTJMR2picGNyNWZwQVpmRDhpN1ZqT3dkdDNSQ2lDbmxkYVVnUHNVRTBjSTl6enU5dHhBTmRLcktHS3crdENTaW5aemc4SG13d3IyTkd1RS9zN1lxa2w2TnVBOHpWOGxpOE5ldEJGaDllRlo0REFHbDRiNTNwaU1sUkw3enczSGVWWXU3YmtLNyIsIm1hYyI6IjRhOTg2Y2U3OTNhMTdmZjEwNTZhYTQ1NjQyNWI4ODU2NDExYjcyZWEwMGI1NjVkMTczNmVkY2U3NzBmODE3ZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+