Городской пруд Юхнова радует глаз осенней зеленью

В четверг, 4 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

Он прислал фотографию, на которой Городской пруд Юхнова запечатлен во всей своей умиротворяющей красоте. На снимке, сделанном в один из последних летних дней, пруд выглядит как зеркало, в котором отражаются окружающие его деревья. Несмотря на календарную осень, пейзаж по-прежнему полон сочной зелени, создавая впечатление уходящего лета. Спокойная водная гладь и густая листва деревьев по берегам передают атмосферу покоя и уединения.

Этот кадр лишний раз доказывает, что даже в черте города можно найти уголки, где природа остается первозданной и прекрасной.