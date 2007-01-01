Калужанка требует вернуть старую остановку на Московской

В среду, 3 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

Женщина рассказала, что раньше на остановке «Магазин Спутник» был большой удобный навес, который отлично защищал горожан от дождя и снега. Сейчас на этом месте стоит небольшая металлическая конструкция, которая, по мнению женщины, менее удобна для пассажиров.

На фото можно увидеть, что новая остановка выполнена в космическом стиле, который городские власти активно используют в оформлении городской среды.

А что вы думаете о космических остановках? Стало ли вам ждать транспорт удобнее? Делитесь своим мнением в комментариях.