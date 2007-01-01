Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанка требует вернуть старую остановку на Московской
Общество

Калужанка требует вернуть старую остановку на Московской

Дарья Джуманова
05.09, 10:48
0 288
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 3 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

Женщина рассказала, что раньше на остановке «Магазин Спутник» был большой удобный навес, который отлично защищал горожан от дождя и снега. Сейчас на этом месте стоит небольшая металлическая конструкция, которая, по мнению женщины, менее удобна для пассажиров.

На фото можно увидеть, что новая остановка выполнена в космическом стиле, который городские власти активно используют в оформлении городской среды.

А что вы думаете о космических остановках? Стало ли вам ждать транспорт удобнее? Делитесь своим мнением в комментариях.

Лента настроения
5 оценили
0%
20%
60%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik0zNENnbk5xNXRweWdiSUxwTzd4TEE9PSIsInZhbHVlIjoiUEVHZ2ZodVNzc2tTRWdnS1dEa2o4UXlGeHVRbktOcHVmcjNnQXdmRnRLaTFHK0xwT05RNVdFMzdFR2ZFQXJHa29pVUdzU1JLZW5USHI3L1RMd0xaNkpDQmVISkZqcWIrWkNReW1YMW5GUFFyUk9DWXJMaGw0bnlqK1IwdTF5WHlCci9BUzZJMER5TnZQZXFKb2c0OE11YVNIbThNZkVuS1dpclZTdEZnTlgzV05Bc3ZMMVFLMEV4ektmSnpxTkczRU1DSElzMkQxRGFDeWllS0FEc25zejhPeWRpb2FJa1VaekdjcFBsMEIyaXBkV2JIb3U4NXBodjJ5ekNKZS9qWEJRWFpyT3RiQzMzY0tFUEZ3R1huTTFhdnlSbkZHTkswRzlzWUs3elA3MXgvNWNMVmg1bktBNlI5VDZrVzE0VndHWEpjaWRuTG9JRjFjb3FZTWhpUFQ0OVNTekJ2UnpEOW9PQkhkUzNwQnZTbVZCVklxVzBmeVJ6bkFGZnE5ai9uTEhhYlhES1NIUllSQTY1b3VkTlBmNzhmdFpTVVVyWFlZbEFlbUtxNWhhcTV5dGRvU29XaWZvNENQN0RKSWZ3UiIsIm1hYyI6ImRhYmRhNDZmMTcxZGU5ZmRkYjkzODBhNjAwODA1MjU5ZWVlMTU2Y2RkODkyMzE3NGRkMTc3MGIxNTVhYmU4MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFlaHVWdVZIZXMvM0JGTlRvZFdrcFE9PSIsInZhbHVlIjoiQ3QwbDgvdDBDSmxpbFVtTkwwWlQwTFp1Nyt2T1YwTit3Zm5WYmFsRW9GaElvVTlxKzNBTFVReVQvMThDVDJ5ZzFVaFdoN3VickNQMk1xQ21sOTdlUkxJZlRCbWlJZmlWc0h4T0NLS2k0ZHdqRkEydmcrY0NSRGRUeWFieUZOMjZCN2szRlJTVmZnSnFFYlh5dHB0VTRVSWFOVWVvRkY1OEZxWlpBZzRBTXIxTVlVdGV6TDJwdnJlWVVmY3RWSEhFZFVRWUd3YzNwNGhiTmdEMEtEckE0YituOWVRb2s1ZktTSjFqWFhGS2ZRL1RpS3RhdDhWeHdzdk9VYWw4dmI1NDVhVnVkUTI3UTR5eFM1QmdHeGdVeitENjdpWm5YdTN6Z2wzbC9aMW9nbDlUZHdQR1ZTUy94NnB4K3ZHM2JKZzNwLzFSZ0FqeHhLbEErTEFWL0dlalFnbDVMYTJlOG9KZkc2UlVlSGJXUkd5T01WZEsraTBFS3ZYYk53ZDhyVGxLZjBvb1FNMFVrcUo0SUJIWEUzNDlrNWEvVnRIbGg5OC95bkVrbytOTGxBcXpYbmlTdGFBSlRuRDJoamFwRmVtNW9VM09lYjZIR21nT1EzUGkxcWQybUVvdmdobHQzNUhMZkcwSVdxdkR4aWd0Z0RxN0VnQXErNmxKSU5WOUdLOVQrMTB6OThYWlE3NS9iaUkzK2JGUERqTFBsQU1xWVUxWjl0Rk9JdmhPUzVTZElZMGZxVERISzVaRXFQNWJKcjBaSzhtZklhaHZzdUhteWV1SERLcEw1TG9VdFlXNWZka2c0Z1BuM1ljZjJaUlJzRjgwcEE1NS9PZXk5aGtBUzVlcyIsIm1hYyI6ImIxNzgzODAwMjkwNjFiYWNjNzkxZjAxM2Q2OWM0ZjE1NTQ1Y2JkZTE1ODE5ODQ2MTU5MWUwODMwNDYxMDlkNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+