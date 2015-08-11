Сбербанк и ГК «Остов» будут развивать цифровые и финансовые сервисы в сфере недвижимости на Дальнем Востоке

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и ООО «СЗ «АТЛАНТ-ДВ», входящим в состав ГК «Остов». Документ закладывает основу для партнерства в области цифровой трансформации, финансирования и внедрения высокотехнологичных банковских продуктов в строительную отрасль. Соглашение подписали вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов и руководитель Группы Компаний «Остов», генеральный директор ООО «СЗ «АТЛАНТ-ДВ» Игорь Шаповалов.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут финансирование инвестиционной программы компании и ее дочерних обществ, а также совместная работа по внедрению продуктов экосистемы Сбера, направленная на повышение эффективности ГК «Остов». В частности, стороны договорились о предоставлении информационной поддержки в цифровой трансформации и развитии компании, в том числе в части IT-сервисов, IT-продуктов и продуктов линейки «Умный дом». В рамках этого партнерства стороны также выразили намерение разрабатывать конкурентные финансовые решения и технологии, учитывающие специфику деятельности застройщика, что в перспективе будет способствовать реализации его стратегических проектов.

Евгений Титов, вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«Поддержка крупных инфраструктурных и строительных проектов — один из ключевых приоритетов Сбера. С ГК «Остов» нас связывает успешное сотрудничество на федеральном уровне, где объем финансирования превысил 30 млрд рублей. Подписанное сегодня соглашение направлено на применение наработанного опыта для реализации новых проектов группы в том числе в Дальневосточном регионе. Уверен, наши финансовые решения и цифровые сервисы помогут обеспечить их эффективность и внести вклад в развитие как макрорегиона, так и страны в целом».

Игорь Шаповалов, руководитель ГК «Остов», генеральный директор ООО «СЗ «АТЛАНТ-ДВ»:

«Для нас это соглашение имеет ключевое значение в контексте реализации масштабных проектов на Дальнем Востоке и выполнения наших стратегических задач. Мы видим в Сбербанке не просто финансового партнера, а надежного союзника, готового предлагать комплексные высокотехнологичные решения, идеально отвечающие вызовам современной строительной отрасли. Интеграция продуктов Сбера позволит нам вывести на принципиально новый уровень как операционную эффективность, так и качество самих объектов, которые мы создаем для людей. Мы уверены, что это партнерство откроет новые возможности для роста и внесет значимый вклад в динамичное развитие Дальневосточного региона и его строительной отрасли».