Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге каждый третий готов на серую зарплату
Общество

В Калуге каждый третий готов на серую зарплату

Дмитрий Ивьев
05.09, 09:24
0 425
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Результаты исследования, опубликованные 5 сентября порталом SuperJob, показали, что около 31% работников Калуги готовы к трудоустройству с серой зарплатой или без официального оформления. При этом половина опрошенных (50%) категорически отказываются от подобных условий.

Среди мужчин склонность соглашаться на неофициальную оплату труда выше - 34%, в то время как среди женщин этот показатель составляет 28%.

Наибольшая готовность к серым схемам наблюдается у респондентов в возрасте 35-45 лет - их доля достигает 35%. Меньше всего такую возможность рассматривают молодые люди до 35 лет (30%) и жители старше 45 лет (26%). Причём каждый второй респондент в возрасте 45+ принципиально против неофициальной занятости.

Уровень дохода также влияет на отношение к серой зарплате: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, лишь 28% готовы на неофициальное трудоустройство, а 54% - отказываются. В то же время среди работников с более низким доходом готовность к зарплате в конверте выше -от 32% до 33%, а доля отказов - ниже (43%).

Также выявлено, что люди с высшим образованием реже соглашаются на серые схемы (29%), тогда как среди обладателей среднего профессионального образования таких - 33%.

Новости по тегу
общество зарплата
Лента настроения
8 оценили
75%
0%
0%
25%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9oNmpXWFZpV1gwNkJjZDlQSEFJWEE9PSIsInZhbHVlIjoiT1NkNDJuZ0dnTVE2K3JKTmFubHREcTFORUlpRE11V1YySWlSekRrck44RkJ0NDFxUEtUVHJlM201VVA3TGNEemx6cyt3V256NXBMWHNMVkVPQ2FsM2JJdVpDa2F4S3JlT0RzNW0velBWMWVRa1hBcDNqZ2I3UVUra3hFVGZpaFlNWDZrcGU1a2FjMFVpYUdGTWpwbVJvMUVqQkJaMVdoUjErQnBRVHZNMWpqUEpoTEVHSmFOMkFxVGp0Z29ucVNnN29pQW81V0FsYWY5WUhaQlAxUDNhMjBkYkVsbktDaXVKcUlzS1dQM2NwQVJQVW5pZ0kyM0xMeEZaMEJyVXRJeHA5cUx0NVdvdXJOK1FobHo2TzZBQktPMUxZaUV5VS9ybjRrNDFmSjlmcWp1YlFBTFdEZkR2aVRlUURCYU83S3lhSVBzMHlaTUdNeGxJNXFlTmNseVFQZDg3OFo1bGNZd0FGaU54L05hcS9meUhkZGpZbmpkclJJZ3VFcGVuQnZyQWlnZ0R5T3ZQbXhKL2JaVS9xdUk2TXFoOC8xL1NFL05EZEdLOGxJaWJqNEtPQzB5ODQ2S3FtNUEwRUsxUTBUciIsIm1hYyI6Ijk4Njg0NGJiODkyM2Q2ZDNhYmI2ZmVhYWY2YTU4YTI0ZDhjYzc3NjkyYTU4NTk0NjgxZDUwOWQ0N2Q1OTk0YWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InF6ZHFkS2EyS0F2aUNsanphbFZmNlE9PSIsInZhbHVlIjoicEplSGVtM09OUGZ2SFBjL3RSOFFvdjFURDRTUjNQMjhPMnRoK1dsTGdMcUhvMXpaRHlKakcxZWVyWGlaTXE2eVBpUTFKT2pMQUFYK0oxR0UrMi9Ba0VKMkY5Z1Z6dXhmZWIzcGtMajBuc3doUnVTb0YvMlYwYXZqNFZiVyt5WjVuUGlXUHBtQ0dyNUxnVDRWQ2NKK1lIMzhqeWRqbzhEcWt1SWlONy9sYndxRlJSQ1BST2FWZkNrRUhTS1lhd3ByMjgxWS9aQWdSNWx4V0U1WWYrbFU4SkNmSklLbjB3Z3h5Y2ZRbDhwOTZqdnpEZWJxcTl0MGFSUWt2VU5mSFNMbzZOTFVxai9QajVRTHZFbTRQNGEydVc5cVJuR2pSeFVKQWZpWDNnQVdGZzlTYktaVTA0MzdJR1Y0R3RFLzhuVkZnOHNFdG4xN3Rocm5WRHJPbkcxRzl0Tmw1SFJYaXpqREJydjF3czVZQnRCUEMvQURaYy9PRWhlU1ZqSnZCQWh3UFBMZ2Q5SnFydE8rYTFCd2JJREI0OGdNTXhkWDVVMEZIL01qaW13L3lJQWh3d2I5SEpYa3YxWTFvYWQwRmZ2MzNIVk5mdERjSFlaQVBDUTIrTFpCZnQvVEs5UTQyQTVNVGRDZm9qU3B2TEhiZ2l6TzBhNHh2elNxZk01anVRQUdqeUg1a2dTcnE2S3hDa3FuM0hKVjErQXBsaWlaOEs0VzR4V1N3OWRHOWhOaGNRUDRpY3RUanNIQkJqb2ZqYWk0NHUrcnFQdXZ2enhNdEhqUHlOeWErSVRkYkpidmwyZFZ6ZzBhbmwxNFh4aDZwelJMMUJEcldMNmY2Ukw4MU1KYyIsIm1hYyI6IjRjYjAxNTg1OTk5MjJiZmJiY2I2MzVlNTFhZTUzNGEzMGI0ZGFjMGNhZDg3MzhlYjI1Y2IxNDk4Y2MyNTcyNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+