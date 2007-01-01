В Калуге каждый третий готов на серую зарплату

Результаты исследования, опубликованные 5 сентября порталом SuperJob, показали, что около 31% работников Калуги готовы к трудоустройству с серой зарплатой или без официального оформления. При этом половина опрошенных (50%) категорически отказываются от подобных условий.

Среди мужчин склонность соглашаться на неофициальную оплату труда выше - 34%, в то время как среди женщин этот показатель составляет 28%.

Наибольшая готовность к серым схемам наблюдается у респондентов в возрасте 35-45 лет - их доля достигает 35%. Меньше всего такую возможность рассматривают молодые люди до 35 лет (30%) и жители старше 45 лет (26%). Причём каждый второй респондент в возрасте 45+ принципиально против неофициальной занятости.

Уровень дохода также влияет на отношение к серой зарплате: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, лишь 28% готовы на неофициальное трудоустройство, а 54% - отказываются. В то же время среди работников с более низким доходом готовность к зарплате в конверте выше -от 32% до 33%, а доля отказов - ниже (43%).

Также выявлено, что люди с высшим образованием реже соглашаются на серые схемы (29%), тогда как среди обладателей среднего профессионального образования таких - 33%.