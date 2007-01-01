Завершилась заявочная кампания пятого сезона Знание.Премия

Главная просветительская награда России приняла 18 730 заявок из 89 регионов страны и 40 стран мира. Об этом сообщили в региональном правительстве в четверг, 4 сентября.

В пятом сезоне участвуют 11 848 просветителей, 6 245 проектов и 637 компаний. Заявки впервые поступили от граждан 15 стран: Абхазии, Австралии, Армении, Венгрии, Вьетнама, Кипра, Латвии, Малайзии, Панамы, Перу, Того, Украины, Хорватии, Чехии и Южной Осетии. В Калужской области более 90 просветителей принимают участие в проекте.

До ноября Экспертный совет определит шорт-лист в 15 номинациях. Номинанты пройдут онлайн-обучение по навыкам публичных выступлений, чтобы подготовиться к очной защите своих просветительских инициатив перед Почетным жюри. Церемония награждения лауреатов состоится в 2026 году.

Также в пятом сезоне появятся региональные церемонии Знание.Премия, где в каждом субъекте РФ выберут лучшего просветителя и проект года. Основной критерий — вклад в развитие просвещения в своем регионе.