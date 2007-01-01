Шапша открыл памятник Гагарину в Китае

В пятницу, 5 сентября, церемония прошла в Университете науки и технологий Фуяо.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал это символом «космического сближения» Калужской области и КНР.

- Университет открылся совсем недавно, - отметил глава Калужской области. - Уверен, что памятник, подаренный калужанами, будет для студентов и преподавателей источником вдохновения, символом стремления к мечте и ее достижения.

Отмечается, что Китай - один из главных торгово-экономических партнёров Калужской области. Также губернатор заявил о важности гуманитарного взаимодействия.

- Развиваем его в сфере образования, студенческого обмена. В КГУ им. Циолковского сейчас учатся 23 студента из Китая. А через несколько дней 20 наших ребят направятся на стажировку в КНР, - подчеркнул он.