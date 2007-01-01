Афиша Обнинск
В Калуге стартовал необычный проект психологической поддержки онкобольных
Общество

В Калуге стартовал необычный проект психологической поддержки онкобольных

Программа ориентирована на женщин, ее презентация состоялась в четверг, 4 сентября
Михаил Тырин
04.09, 15:55
0 473
Фото автора
«Химия была, но мы расстались» - так называется проект, охвативший уже три десятка российских регионов.

Организаторы для поддержки своих подопечных нашли довольно необычный метод – фототерапия.

- Миссия нашего проекта — с помощью фототерапии улучшать психоэмоциональное состояние пациентов — как неотъемлемую часть успешного лечения и реабилитации при онкологическом диагнозе, - отметила организатор всероссийского движения Светлана Полякова (на фото).

Еще весной бригада фотографов и визажистов провела в Калуге фотосессию, поработав с первыми участниками – группой женщин с онкологическими заболеваниями. Задача акции – показать участниц во всей красе и доказать, что диагноз - не приговор и не препятствие для активной жизни.  

В четверг выставка была представлена калужанам в стенах ИКЦ. В ее открытии приняли участие медики, которые провели для участников первое занятие в рамках школы здоровья.

