В Калужской области стартовал 10-й экологический слет «Подари планете жизнь»

С 4 сентября в Барятинском районе, на территории экопарка «Милятино», проходит десятый экологический слёт «Подари планете жизнь».

В этом году в мероприятии принимают участие около 120 школьников из Калужской и Рязанской областей.

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа сообщил, что открыл мероприятие, поприветствовав его участников и организаторов, подготовивших для юных экологов насыщенную и интересную программу.

Как уточнил министр, в рамках слёта ребят ждут экскурсия по экотропе, лекции, встречи со специалистами Дирекции особо охраняемых природных территорий, творческие мастер-классы и тематические конкурсы.

Также отмечается, что благодаря национальному проекту «Экологическое благополучие» на особо охраняемых природных территориях постепенно создаётся современная инфраструктура, которая делает пребывание на природе комфортным для людей и безопасным для окружающей среды.