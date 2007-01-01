Афиша Обнинск
Продолжается сбор конкурсных заявок на премию «Социальные лидеры России»
Общество

Продолжается сбор конкурсных заявок на премию «Социальные лидеры России»

Дарья Джуманова
04.09, 15:36
Прием документов завершится 5 сентября. Об этом сообщили в региональном правительстве в четверг, 4 сентября.

Премия поддерживает успешные социальные проекты, развивает территории и городские сообщества, а также способствует внедрению корпоративных социальных практик в малом и среднем бизнесе. Её задача — вовлечь молодёжь и бизнес в решение ключевых общественных вопросов и раскрыть туристический потенциал регионов.

Для участия приглашаются команды администраций городов с населением до 100 тысяч человек, бюджетные организации, некоммерческие и общественные объединения, молодёжные и волонтёрские группы, а также социально ответственный бизнес.

Заявки принимаются в пяти категориях:

  • Лучшая практика вовлечения граждан в развитие городской среды.
  • Лучшая инновационная практика социально ориентированных НКО.
  • Лучшая корпоративная социальная программа для сотрудников.
  • Лучшая практика привлечения молодежи и молодых семей к общественным проектам.
  • Лучшая практика популяризации и развития территории через туризм и креативные инициативы.

