У калужан осталось 5 дней на подачу заявки для электронного голосования
Общество

У калужан осталось 5 дней на подачу заявки для электронного голосования

Дарья Джуманова
04.09, 15:18
Потенциальные избиратели, желающие проголосовать онлайн в рамках предстоящих выборов, должны пройти регистрацию на портале «Госуслуги» не позднее 8 сентября. Об этом сообщили в региональном правительстве в четверг, 4 сентября.

После авторизации на платформе и ознакомления с условиями можно будет отдать голос за выбранных кандидатов. Голосование пройдет с 12 по 14 сентября.

Также сохраняется возможность проголосовать очно на избирательных участках.

калужская область
