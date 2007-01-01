Калужский губернатор Владислав Шапша представил нового участника программы «Герои земли Калужской»

Им стал Владимир Чеснаков, проходивший службу во 2-м калужском мотострелковом батальоне.

Как сообщил глава региона в четверг, 2 сентября, Чеснаков провел на выполнении боевых задач два с половиной года и был комиссован по медицинским показаниям. После возвращения ветеран возобновил работу на фармацевтическом предприятии, где был занят до начала специальной операции.

По словам самого Владимира, его ключевая цель сейчас — направить все силы на развитие родного региона. Узнав о программе, он решил принять в ней участие и уже приступил к стажировке. Шапша отметил, что дисциплина и стойкость, приобретенные на службе, помогают ветерану добиваться высоких результатов.