В Калуге во дворе на Никитина дети играют посреди зарослей

Во вторник, 2 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Долго думал, писать об этом или нет, опыта нет в таких вопросах, всё-таки решился. Хочу поднять вопрос о детских площадках, точнее, их отсутствии. О проблеме демографии уже высказались почти все. И все однозначно требуют, просят, уговаривают: «Рожайте! Рожайте! Рожайте!». Первому ребёнку скоро 4 года. Скоро родится второй ребёнок. Вот так выглядит детская площадка на минимум 5 домов (около 400 квартир) между домами на улице Никитина, 34 и 36. Я понимаю, что зелень — это экологично и всё такое, но хочется нормальной детской площадки с нормальным покрытием! Куда ещё обращаться, к кому, как, где? Живу в этом доме уже 7 лет! За 7 лет никак не дошли руки до этих площадок? Где вся инфраструктура для детей, о которой каждый день говорят?

Мы спросили в горуправе, в чьей зоне ответственности находится данная детская площадка и кто должен её содержать и ремонтировать, и получили ответ, что за ремонт оборудования отвечает СМЭУ, а за уборку площадки и покос травы — управляющая компания.