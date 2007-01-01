Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге во дворе на Никитина дети играют посреди зарослей
Общество

В Калуге во дворе на Никитина дети играют посреди зарослей

Дарья Джуманова
04.09, 14:52
0 589
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 2 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Долго думал, писать об этом или нет, опыта нет в таких вопросах, всё-таки решился. Хочу поднять вопрос о детских площадках, точнее, их отсутствии. О проблеме демографии уже высказались почти все. И все однозначно требуют, просят, уговаривают: «Рожайте! Рожайте! Рожайте!». Первому ребёнку скоро 4 года. Скоро родится второй ребёнок. Вот так выглядит детская площадка на минимум 5 домов (около 400 квартир) между домами на улице Никитина, 34 и 36. Я понимаю, что зелень — это экологично и всё такое, но хочется нормальной детской площадки с нормальным покрытием! Куда ещё обращаться, к кому, как, где? Живу в этом доме уже 7 лет! За 7 лет никак не дошли руки до этих площадок? Где вся инфраструктура для детей, о которой каждый день говорят?

Мы спросили в горуправе, в чьей зоне ответственности находится данная детская площадка и кто должен её содержать и ремонтировать, и получили ответ, что за ремонт оборудования отвечает СМЭУ, а за уборку площадки и покос травы — управляющая компания.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik90L1NrMnlVTmlNYmNua3p1eDJ3TWc9PSIsInZhbHVlIjoidFIzc3E0WUxkUWg4cHplWWZQekVHMFNicW5DdUdJQndvQWNWZ3E3Ky9SK0tOREZaMGRxdnA1bVVGaFRBWUQ2a1pmVU9WM2ZuTHJ0Ulo4cmpPN3F0U2d4N2JIemRVUXJndjBVK3FsY0VFOUJ5ek9IQ2NBdUN1ZzJ2K3A3enA3bWluSnVqQ3ljdW1nUU1ZeWdVWVpiOGEyNDVuN3RTNUhEb0xFMG5BOS95dG1tcHhoQ2xZakdqSU1ZOE12ckszUzllUFhRcHJNQWxDOXkvQ1RRY1JwSGEzZkx6Z21EdjNiM3FPZDFSRjh5bXIwM2lRZFA3eVFWWWVoMStTSEZXd0RPS25VSzhFU2JEWkRzWHBhMW1NNXlRajY3MVJEcE53QjgvNTFURmY4c1dBMlhtZ1ZNMkFjVElOaEJ3UGEzNzBEc0FsZFU5YXhRQlpoN243VVEyT3pwcUl1a0hpT0w2SzJkTVY5aUx3MmxGUmNwMGo2dkxibUF2Zkwrek5NRmw0ZktPME5kR0ZpdjlhWmNCZDRFRnQ0dnZBMzlCRVdHcXJ0WXZ6SlZvMWt6YzhnR0c1OFBqM1RzV05mK2hLck93aTJlTyIsIm1hYyI6ImY0N2Y2YmU1ZDZiNzI4NmQ4ODcyNjM3ZDcxZjcyMWYyYmU0NTk1ZGFhYjEwNGM2OTRiMTZlYjkyMzM3MTc4MzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijd1SmJhUFkyN01BQ3lCS3E5VjVaclE9PSIsInZhbHVlIjoiUnNGTW5BeEx3NGJkYW53UVR0eW5wV01RUnpUOUFEcVZDZUxtQ0g5bktUTkhEUGFBS25XaElTanlaQ0RudHFzY1orL1JyZWFDaVBIbTdqNWF4VUQ0REJLME1EbnNpVXdlamZLR2R4ZFRScGVFaEhUcmVBdFB3OXM4b2U4MXVHblVlblVJSEVGY3FhMWJ0OWtWRlREazN0bGc4YWU4M1BaOHN0MGpNUGZiLzBXRXlWYUF2aHBUVEhlcHlIWHRrcW1INTA4V2QyeFFzQ1lXSkNVbzFNdlRiZDNjcEMvbDlQekJ5ZXBGUFhaNzQ4TGtTeHVFbVM4NEczVHZsYVY0bUxuREtLeFF3V1ZldmpESE9qZW9hbkdIU0pxRnQvU0Zud2U3eTNna25DUGJMcVdRZHdSR282alVtcldYY2hTaU55Ullib1BVMjJTMDkyRkxhOS9OWFROb2VFak9lVFNGNjBkblFaRVhqT0JSOWd5WkZ0bnZHUkZNQTFQbStFMVB1ZndXVmJPL0thNzVJd3oyS1gzb3ZwNk81ZDZFVHd5K1luK3F1ZUt6ekpEdFhDWEVYRDM3ajMyWEtEbjhrSnlJc3BTWWFwMW9CY0dzaURPRFF3K0ZaYXVxbjJuRmpQZjllUFp1THZvbncwQjc5eWRIVHA0TGJiT0JNUGZBQlFTL093YkExeEJ6UDRuS1IyODArcGV5amt3c291QXJad3k5b3M5dmZ3SkVOeHRKcGtEWmwvdEp2RmE1TzZmeE9waDBlamR4MUpjemtjZ2hZY084bTdBekltR1I4dU5FVW0xRWJlWFZWZHJKdFhEMkIrUDVpWlQ1ZGQ4T25FZjBkQjBrV051QiIsIm1hYyI6IjcyM2JlNzk0M2MyZmU5MGU5NzFhYTI0YWVlNDlmZjRlYjdhN2JiYmExYjQyYTZiZWMxNzMwMTRiNzQ1OWE2ZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+