Суровая реальность: калужанин прислал фото дороги у Ромодановских двориков
Общество

Суровая реальность: калужанин прислал фото дороги у Ромодановских двориков

Дарья Джуманова
04.09, 14:39
2 1031
В понедельник, 1 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Возможно, я не совсем правильно понимаю цели и смысл национальных программ «Безопасные и качественные автодороги» и «Формирование комфортной и благоприятной среды». На фото — «дорога» от переулка Ромодановские дворики до Пучковского моста. Уточнение справедливости ради: на снимках далеко не всё.

Мы обратились в городскую управу с вопросом о планах по ремонту этой дороги. Пока ответа нет, но как только получим его, опубликуем.

