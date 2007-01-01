Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Аграрная выставка пройдет в Калуге
Общество

Аграрная выставка пройдет в Калуге

Дмитрий Ивьев
04.09, 12:24
0 397
Читайте KP40.RU:
С 5 по 7 сентября на территории спортивного комплекса «Анненки» состоится ежегодная выставка-ярмарка «Калужская осень — 2025», посвящённая достижениям агропромышленного комплекса региона.

Как сообщил глава Минсельхоза Калужской области Александр Ефремов, мероприятие соберёт ведущие сельскохозяйственные предприятия, фермеров, ремесленников и представителей всех муниципальных образований региона.

Гостей и жителей области ждёт возможность познакомиться с образцами местной продукции - от мяса, сыров и мёда до посадочного материала, сувениров и изделий народных промыслов.

Каждый район подготовит собственную экспозицию, включающую свежие овощи и фрукты, современную сельхозтехнику и эксклюзивную фермерскую продукцию.

Торжественное открытие выставки состоится 5 сентября в 12:00.

Новости по тегу
калужская область
