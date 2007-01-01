Афиша Обнинск
Общество

Стартовала регистрация на Первый Всероссийский агродиктант

Дмитрий Ивьев
04.09, 10:54
0 151
Более миллиона россиян пройдут тест на знание сельского хозяйства России с 8 по 12 октября 2025 года, сообщили 4 сентября в правительстве.

Задача нового проекта – подчеркнуть роль агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности России.

В этом году Агродиктант приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Регистрация для участия открылась 1 сентября на официальном сайте проекта и является обязательным условием, как для участников, так и для организаторов площадок.

- Диктант – это еще один шаг в просвещении жителей нашей страны в аграрной сфере, особенно подрастающего поколения, - рассказал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Более тысячи площадок примут участников агродиктанта.

В Калужской области в каждом муниципальном округе можно будет принять участие на очной площадке или присоединиться онлайн на платформе агродиктант.рф. В течение 45 минут нужно ответить на 30 вопросов на тему сельского хозяйства.

