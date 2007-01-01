Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге на Правобережье затопило подвал дома водой из колодца
Общество

В Калуге на Правобережье затопило подвал дома водой из колодца

Дарья Джуманова
04.09, 12:41
0 454
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

О проблеме сообщила жительница Кошелева в среду, 3 сентября, под постом губернатора в соцсети.

- Ул. Петра Тарасова, 39. Колодцы через край, ранее уже писали про полные подвалы и бездействие УК «Стандарт», примите, пожалуйста, меры, - написала она.

В Госжилинспекции пояснили, что уже направили требование в УК устранить подтопление. Работы планируют завершить до конца недели, а осушение подвала начнётся раньше. После этого проведут обработку и проветривание.

Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik10eURlbGM3Nmoxd2I1cnpWbURweHc9PSIsInZhbHVlIjoiQVVaNmxHcnBuSHlTODNIdmNFNTR4VFNuczJ1QVQ1ZlUrZXlJZ1hobWM5UWQ3eFhhcU9jTlFSM2pyNlNuZ3I2ZHNkZXFFODRlOFcrYkN2aW5ZMDdSV01sMTc5OUhIdlVaV0xpdEVUTDNlek5kblhpZjJobml2Z0MyNVVpU0pGaGl1UHQwekwvRzdiZEZ1YVJEa0FEajVIVVo1R3JRdnhtSWd4bXlmOEF2Rk13RlpnSzlPR1kyeEJtSzNSM29iaGFISDVacUhMTGZHc04rV3FWRDZNSnpPMko5WWZrRmZJUVRSYkp3ZjJ3NDVWM1NaSlo3VFFjVVFBM0tka0RkeWc3UTZNQ3VyS1Jya2VMa2xrS2U4dEo2bG01U1YvR2RlbE9vV0xSUTc2NG9JeU01dFBiOG9YbzZDY2hHTEFjUmpLK0MzWG55TjFrQWlpUDZXQUtqL1NuUnZhRVFQeVMxcGI1K3lDakZhanArYVhVN1YyM3JYZ05leHVob3Z2dDVSOStDR1VZYmcrbWNVdTlXRXF5SFpxVDRXdndUK1o0czBSUzFaNGZnQ1d4V0EwTXpjYWRldVluNVh5RG82MURVYTFZNyIsIm1hYyI6ImViNDhjYjBjN2QxMTRmNjI4MGUzNmVmYmU1NjI3ZTRkMDcxZjBlNGQyMzNhYTgxMDk1NzE5ZGY2NTIzMTM3YmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InphejJ5K0o1WGN5SE9SQWNzL2EzMlE9PSIsInZhbHVlIjoiaTlZcWRYNmpVVU4wYjAzQnQveDVFY01xN2dnZ0VEU0dBNnM0UW1McW5mSVMrQVIrb2VYSTgvVk5YNTdBbVZ3OHd5d1kyNmJCSlpKT09mZE1WSElRaWt5Ym41RHpDc2JDSDk4WVpaR3RkV1BLalhPTGc3QUUrUVRYS09xQktJK21qZDNSNmxqQkVmOWI4MjJURUdaTFJCejRFaG03NklXckJQRFcxNXhGZFJ4NkRLa2hYRTBaMVQwaklXSHNjUHduWURqYzZBaDlhTGxQY0pBdnhVNkIzTGJ1cm9KRkZySVJ2MDRZTy9FM1h4emd1V0I0dVFZem0rbU52NEp3QTRpRDBJNEVkeWJ5dDRROVRCOWpheExUR3JkVGdXazhOS3ArZWk0VnhCSTIwMTh5ei9kdzRNb09yaXZNOWtVajZMN1VnTEJiT1NjUlR6MEpQR1FmV3Bpa0xJZUdUQjlkNTlsWjRjVW9WMWIrNDRZbHU2aDdtZUJPd0FuMVRPak9RSGJzK1dNR1k1Qng3eS9OK2tUbW9rbTdvY2ptQXNsSndHQlVXUUhCTzl3akpIeHF5TGxwTUpmZE80R3QzYkZiNnFCRzFCRG5XeDA4YksrbDVJNmIya3lLOVZhSk1YQmNFRVArMTd0NHFzeENKTVNhc09JZHpTN0w2dld2S0ZHS3JRQTlEYzNJUXBqdGo5Q29ERGgxaGl2NUM1cGV4VFBRV0RTM0kwMnhiV0dEYzYrRnJ4K2ltZFkrV1g4WHZnUWJ5aGowSUxzWjVVMUl0UG10dkJTR0RqRmhJcmlNaGJJcTl5NFFnb2t5VVRranhQbzBsbjgxUWtJdnVUUUh2b3A1aGE4ZSIsIm1hYyI6IjJhNzE4MDVlMmI0YjZjMWEyOTIwYzZiYjdlN2RjYjgwODliYzk0YTVhYjU5NDVlZWFlZGQ3NDA1OWI1NTAzN2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+