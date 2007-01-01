В Калуге на Правобережье затопило подвал дома водой из колодца

О проблеме сообщила жительница Кошелева в среду, 3 сентября, под постом губернатора в соцсети.

- Ул. Петра Тарасова, 39. Колодцы через край, ранее уже писали про полные подвалы и бездействие УК «Стандарт», примите, пожалуйста, меры, - написала она.

В Госжилинспекции пояснили, что уже направили требование в УК устранить подтопление. Работы планируют завершить до конца недели, а осушение подвала начнётся раньше. После этого проведут обработку и проветривание.