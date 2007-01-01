Жителей Калужской области призывают к бдительности
Оперативный штаб региона распространил инструктаж о том, как распознать подозрительную деятельность.
Опубликованные 4 сентября видеоролики содержат рекомендации для граждан.
В сообщении подчёркивается, что повышенное внимание к окружающей обстановке может помочь предотвратить угрозы и спасти жизни.
Граждан просят обращать внимание на людей, ведущих себя неестественно или напряжённо, особенно вблизи стратегических объектов: военных частей, промышленных зон и железнодорожной инфраструктуры.
Особую тревогу должны вызывать попытки вести видеосъёмку с помощью квадрокоптеров, наблюдения или изучения объектов. О всех подобных случаях необходимо немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.
Власти также просят жителей ознакомиться с обучающими материалами и поделиться ими с близкими.