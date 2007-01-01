Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жителей Калужской области призывают к бдительности
Новость дня Общество

Жителей Калужской области призывают к бдительности

Оперативный штаб региона распространил инструктаж о том, как распознать подозрительную деятельность.
Владимир Андреев
04.09, 12:32
0 2114
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Опубликованные 4 сентября видеоролики содержат рекомендации для граждан.

В сообщении подчёркивается, что повышенное внимание к окружающей обстановке может помочь предотвратить угрозы и спасти жизни.

Граждан просят обращать внимание на людей, ведущих себя неестественно или напряжённо, особенно вблизи стратегических объектов: военных частей, промышленных зон и железнодорожной инфраструктуры.

Особую тревогу должны вызывать попытки вести видеосъёмку с помощью квадрокоптеров, наблюдения или изучения объектов. О всех подобных случаях необходимо немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.

Власти также просят жителей ознакомиться с обучающими материалами и поделиться ими с близкими.

Лента настроения
11 оценили
9%
9%
9%
55%
9%
9%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlYOVJJSnpiTUdnK2ZyMDJpall3bGc9PSIsInZhbHVlIjoiSDZmY1JaZHk1aTlZU0JPQm56WlNCbzFOdUV5YlRDRGs4aGZXNENUSDVZaGQvd2NDVXBZT25iL2YzU1l6TkZuckp1VmpiYzdqWE1DODdGWno4NGtoLzM5L3ZGTnBOK044U0FRenRvYjE5ZEZEUVlZMllQMG0vQUJOMUg4eCtwaWMvcHloL1hUU29KT3pWR215SkRnSVR5WTVxcUQreHA0S25nM3lCVm5NUTAwNDJBSTdPNklCNXQ3VHpwVnNTV0lhWGhMNGRtQjBQaEp5cDU4amo2eitaRkV0T0N1aEdRdTZQT0U3RTM3YjlobEtyd0VKRDd3Rk9LaW9yWTJ4T1pYSWxzbVVLVkVoQmVEcWJoRlIzMEZGRTNxajl6Mno1c1pUQ3p2YTlOK1QrUDdtWU1OZ1h5U2hzdXVVbHg5bE1BK3pSTUJyME9xdHZnb083VzNKa2pKSWdRQnRzUks4bzZzREtjcnpQbnMxckk5dWRUeEFZNnhLZ3RMbDlsOE9DdmVQSXBBdkFFTXRXOG9VQXYrMnlONHpQdTN4ai9ibXFsTGJXRG9kM2Z6YkNjVmJlbXlVNFIrMGdER1k4WksycEdkLyIsIm1hYyI6IjIzOTZmMDFiOWU3MGIxZGI4ODkwZTBkNzlkZDUzYjIxOTEyMzdhMWMyZTQ5YjBjZGU2NzgwZTE1MzMwNjQ2ZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVUa1FLd1dkdWcvZ2UrUlNObmVpR1E9PSIsInZhbHVlIjoiemw3Q0RhbHdxMXNhOHZIeUl3WFpSVERodTkyNVJRbjY1U0ZzYnpOM2xXTHFHbnZTZS9TcWxkeGk4SmhzUVFSc3B1ZGlrK1dNZytraHVrMkFZdGxxWC8xaDB0UXRySWVJNE5wNUlKdVFWV1hEbVFUbVd0K3dsS1ZFTUlCR014K1JEVnR0ejlUWnJLUXA5R2RZbk9nMzJNYUNES1lCcGtYa1ZPMFNteXNUT2h4QjVqYVdWM3JmZXdDSkZuVmpXelhuaGkxRmFsWWtpNnY5TFFJWXdKek5QeEJzZVZUMTRCa012ditMTXBOcSthcUV6N294bmRkVXFuUHBNQ0x6WlY3UFh6TmtzRS8ySHhwL0p5bElhSVlCN3NXL2tzOVFjM0lmd3A4Yy9DblBKTnh0SUxNbU45OWhXc3dBakVqTCt1Zm5tdmIzbGduSkpEd0R0WjJKZmFiaDdEb21KYnVUSUNRVFB5YmhBeWY5OWlLQzM0NGl6UGlHWGlISmZ4T1Vwa1BBMHBpa0FMZVJwS2l1YVAxTGpLdWRVdCtzY1pvQ1ErQTJFTVU3SVl0QlN5UFU5WHVQM2dBblQ4TklMcTFjS0cwMG9wZjhoTXBaUjUrblJDcEd4NkN3V3ovckREalpxbFlZc1V5WHFlREhyY0ZiWEdWZkRoTVRNU1hwam5sRkZWRzIxblBXcXB3czRuRUJVVVBzNkFMa0VQSGcvV1FheE45eDlhRG9tdE5SS0phN2pObmRoUjl0Q09BanZmeWFuNCtRT1JQQ2wvNFBWdG9NVHo0K0JLbVBPZTl3WUhQb1JuTi96b3l2U0NUZUFldTZMWnVQeWtpc0Z6Q0hLcTNGTXV4RCIsIm1hYyI6Ijk1ZTk4ZTU5NjUzMTFjODVkY2IxNWZkOGMyMWQzMDUwODVhZTliNWZjZDM0YTE3NzMwNDIxYjBjNzIzYmZhYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+