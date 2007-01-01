Калужанка пожаловалась на работу общественного транспорта до областной больницы

В четверг, 4 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора.

- Когда уже наладится регулярное сообщение по маршруту Калуга — 1 - Анненки, 31-й маршрут? Невозможно доехать до больницы, приходится выстаивать на остановке подолгу, а в выходной вообще не дождалась. Неужели это такая проблема? Зато 29-й проходил один за одним, ездят полупустые автобусы, перевозят воздух. Это что за привилегии? Троллейбуса №1 тоже не дождёшься, зато 29-й через 5, а то и 3 минуты. Кто за это отвечает? – возмутилась женщина.

В горуправе ответили, что 29-й маршрут обслуживает правый берег, где транспорт максимально загружен в течение всего дня. Район Анненки ежедневно обслуживают маршруты 20л, 30л, 31 и 32. Движение автобусов проходит по утверждённому расписанию.

- Основной причиной увеличенных интервалов являются транспортные заторы или непредвиденная поломка транспорта, это, в свою очередь, снижает качество транспортного обслуживания. Оптимизация маршрутной сети в направлении мкр. Анненки планируется в 2026–2027 годы. При проведении мероприятий будет изменено количество и вместительность транспортных средств, а также будет рассматриваться необходимость изменения схем движения маршрутов, - добавили в ведомстве.