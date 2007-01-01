Афиша Обнинск
Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!»
Новость дня Общество

Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!»

04.09, 12:27
0 358
Источник фото: Shutterstock / автор Cast Of Thousands
T2 запускает обновленную версию тарифа «Хватит!» с тройным безлимитом: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России теперь доступны без ограничений.

Т2 улучшает условия тарифа «Хватит!», запущенного в ноябре 2024 года. Менее чем за год он стал одним из флагманов линейки оператора и зарекомендовал себя как одно из самых честных и удобных решений на рынке мобильной связи. Т2 расширяет функционал тарифа: честный безлимит на звонки внутри сети, который уже доступен всем абонентам, компания дополняет безлимитным мобильным интернетом и безлимитными SMS по России.

Теперь абоненты могут без ограничений пользоваться интернетом не только в выходные и праздники, но и в будни. Пользователи также могут звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять безлимитное количество SMS по всей стране. Вместе с этим тариф сохраняет свои главные ценности – прозрачность, простоту и отсутствие скрытых условий. Перейти на обновленный «Хватит!» могут как новые, так и действующие абоненты Т2.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«За короткое время тариф ″Хватит!″ стал настоящим хитом у жителей девяти регионов, расположенных вокруг Москвы. Причина проста: он — понятная альтернатива перегруженным тарифам, в которых порой сложно разобраться. При этом мы прислушиваемся к клиентам, поэтому выпустили обновление, которое учитывает все свежие тренды и потребности пользователей. В него вошли безлимиты сразу по трем направлениям: интернет, звонки и сообщения».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. Erid: 2VfnxyXoJUp
