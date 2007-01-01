Афиша Обнинск
Общество

Калужский бизнесмен не сообщил о найме бывшего госслужащего и получил штраф

Дарья Джуманова
04.09, 12:07
Прокуратура Ульяновского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в четверг, 4 сентября.

Руководитель одной из местных компаний принял на работу бывшего госслужащего, однако нарушил сроки обязательного уведомления об этом. По закону, необходимо было сразу сообщить в отдел кадров правоохранительных органов, но работодатель сделал это с опозданием.

За это нарушение главе компании внесли представление, а также выписали административный штраф.

