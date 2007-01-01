Афиша Обнинск
Общество

Суд обязал администрацию деревни в Мосальском районе включить свет на улице

Дарья Джуманова
04.09, 11:41
Жители деревни Долгое давно жаловались на отсутствие освещения на улице Прудной. Темнота создавала опасность для водителей и пешеходов.

Прокуратура проверила ситуацию и подтвердила, что местная администрация не выполняет свои обязанности по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в четверг, 4 сентября.

Когда администрация не торопилась решать проблему, прокуратура обратилась в суд. Суд обязал чиновников восстановить освещение.

Теперь на улице Прудной в деревне Долгое горят фонари.

