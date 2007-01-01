Жителей Калужской области попросили собрать желуди

Началась ежегодная акция «Из малого желудя – могучий дуб», сообщили в четверг, 4 сентября, в национальном парке «Угра».

- Всхожесть желудей под взрослыми дубами крайне низкая, поэтому для сохранения и дальнейшего распространения прекрасных широколиственных лесов необходима помощь со стороны человека, - пояснили в нацпарке. - По этой причине в Березичском участковом лесничестве национального парка Угра» регулярно выращиваются саженцы дуба черешчатого для масштабных посадок на подготовленных участках территории парка. Собрать большое количество желудей в дикой природе – задача со звездочкой, поэтому посадочного материала зачастую не хватает.

Требования к желудям простые: здоровые и красивые, без разломов, гнили и выделения воды из-под скорлупки.

Пункты приема будут работать с сентября по октябрь в визит-центре национального парка «Угра» в Гостиных рядах (г. Калуга, ул. Ленина, 124), в дирекции парка (г. Калуга, пос. Пригородное лесничество, .3а) и в ближайших от вас лесничествах парка.