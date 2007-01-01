Афиша Обнинск
Запоздалый ответ чиновника из Людиново обошелся ему в пять тысяч рублей
Общество

Запоздалый ответ чиновника из Людиново обошелся ему в пять тысяч рублей

Дарья Джуманова
04.09, 10:47
Местная администрация попалась на нарушении закона о СМИ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 4 сентября.

Журналисты попросили администрацию предоставить копии договоров, по которым чиновникам передают автомобили в безвозмездное пользование.

Однако в администрации района проигнорировали важное правило: по закону на такой запрос нужно дать ответ в течение трех дней. Чиновники задержали уведомление об отказе.

Должностное лицо оштрафовали на 5 тысяч рублей за незаконный отказ в предоставлении информации.

