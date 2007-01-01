Афиша Обнинск
Общество

В Сосенском пенсионер хранил взрывчатку у себя дома

Дарья Джуманова
04.09, 10:26
68-летний местный житель признан виновным в незаконном хранении боеприпасов, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 4 сентября.

Во время обыска в квартире мужчины правоохранители обнаружили двуствольное ружье, более десяти патронов разного калибра и 400 граммов пороха — как дымного, так и бездымного. Эти «запасы» создавали реальную угрозу для безопасности самого владельца и его соседей.

Суд приговорил пенсионера к четырем годам лишения свободы условно и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

