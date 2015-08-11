«Тарусская птицефабрика» увеличит свои мощности при поддержке Сбера

Калужское отделение Сбербанка предоставило финансовую поддержку в размере 100 млн рублей «Тарусской птицефабрике» — крупнейшему производителю птицеводческой продукции в Калужской области. Полученные средства будут направлены на закупку кормов для птицы и обновление оборудования, что позволит компании значительно увеличить объемы производства.

ООО «Тарусская птицефабрика» является ведущим поставщиком экологически чистых куриных яиц в регионе. Ежедневно на фабрике производится 240 тысяч яиц, которые полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, требованиям ГОСТ и системы качества пищевого производства и общепита (ХАССП). Предприятие оснащено современным оборудованием и расположено в одном из экологически чистых районов России — Тарусском районе Калужской области.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Сбер видит свою роль в качестве надежного партнера для предприятий региона, ведь для нас это не просто финансовые проекты, а вклад в развитие всей области. Поддержка “Тарусской птицефабрики” позволит создать новые рабочие места, укрепить продовольственную безопасность области и дать импульс для роста местного АПК. Кредитные средства будут направлены на обеспечение бесперебойной работы фабрики и наращивание объемов производства. Это прямой ответ на растущий спрос со стороны потребителей, которые хотят покупать качественную местную продукцию. В результате предприятие получит мощный стимул для развития, а жители региона — больше свежих товаров на полках».

Араик Мхитарян, директор ООО «Тарусская птицефабрика»:

«Для нашего предприятия, как для производителя экологически чистой продукции, принципиально важно сохранять высочайшие стандарты качества на всех этапах производства. Поддержка со стороны Сбербанка позволяет нам решить ключевую задачу — обеспечить птицу качественными кормами без антибиотиков. Это инвестиция не только в рост наших мощностей, но и в главный актив — доверие потребителей к безопасной и полезной продукции “Тарусской птицефабрики”».