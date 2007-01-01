Глэмпинге «Просто COSMOS» исполняет заветные мечты об отдыхе

20 гектаров в окружении леса, реки и озера, но в комфортных условиях цивилизации ждут вас, чтобы наполнить энергией

Осень вступает в свои права, вечерами становится все прохладнее, а потому многим из нас так хочется побыть рядом с близкими людьми и насладиться временем, проведенным вместе. Прекрасная осень за большим панорамным окном уютного домика, чистый лесной воздух, 20 гектаров уединения и все необходимые для комфорта блага цивилизации, - вся эта красота ждет вас в глэмпинге «Просто COSMOS» в Малоярославецком районе Калужской области.

Пространство со смыслом и энергией

Ищите пространство для отдыха, наполненное смыслом и энергией? Тогда «Просто COSMOS» точно для вас! На берегу Максимовского пруда расположилось красивое разнообразие уютных домиков: Треугольные А-фреймы, квадратные шале, шарообразные сферы, просторные барн-Фреймы, доступные глэмпинг-палатки, уникальный family тент могут вместить в себя от 2 до 10 человек, VIP дома с чаном, баня с купелью фурако, а также четыре пространства для мероприятий: летние пати-тент, шатёр, кафе и всесезонный банкетный зал до 130 человек, - выбор огромный! Возможность выбора домиков и палаток варьируется в зависимости от сезона, но каждый раз вы будете окутаны заботой и теплом, которые ощущаются в каждой мелочи.

Пожарить шашлыки, сходить в баньку или понежиться в банном чане, покататься на сапбордах или с друзьями на квадроциклах – здесь можно все!

Главная особенность «Просто COSMOS» - это то, что здесь вы в полной мере можете насладиться природой. Все объекты находятся на берегу пруда, в них созданы теплые и комфортные условия.

Душа требует!

Хотите получить заряд энергии и отдохнуть? Выберите одну из благоустроенных зон отдыха. Можно провести время с семьей и друзьями под шатром или в традиционной бане, заказать вкусные блюда и погрузиться в атмосферу тишины и гармонии.

Но если вам по душе что-то более активное, «Просто COSMOS» предложит мотоциклы и сапы. Для любителей рыбалки есть отличная новость — в маленький пруд запустили зеркального карпа!

Для тех, чья душа требует грибов и ягод, рыбалки или закатов посреди лесных пейзажей, создан этот райский уголок тишины и спокойствия. Приезжайте на нашу базу отдыха, здесь наилучшим образом сочетаются первозданная нетронутая природа и городской комфорт.

Чистая природа и живописные пейзажи станут прекрасным обрамлением торжественного события: дни рождения и свадьбы на территории глэмпинга вы с гостями оцените по достоинству.

Решили провести встречу с партнерами, тимбилдинг или корпоратив? Лучше, чем в глэмпинге, места не найти. Все комфортные условия для важных переговоров, сопровождение бизнес-встречи, – важные вопросы бизнеса с большим успехом решаются в «Просто COSMOS».

Будете ли вы маленькой семьей или с компанией, с детьми или с друзьями, с питомцами, захотите ли отправить в глэмпинг родителей или просто побыть наедине с собой, - глэмпинг «Просто COSMOS» всегда готов реализовать все ваши душевные планы на отдых!

Глэмпинг Просто Cosmos

Служба Приема и Размещения

Администратор

Телефон: 8-981-077-94-62

https://t.me/mestoprostocosmos

https://vk.com/mestoprostocosmos

https://mestoprostocosmos.ru