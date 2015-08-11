Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Греф: ключевая ставка ЦБ для оживления экономики должна быть на уровне 12%

04.09, 10:12
Глава Сбербанка подчеркнул, что ЦБ РФ сделает все возможное, чтобы не допустить перехода экономики РФ в рецессию.

Ключевая ставка на конец 2025 года будет на уровне 14%, этого недостаточно для оживления экономики, необходим уровень в 12% и ниже, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

«По нашим оценкам, которые мы используем внутри, на конец года ставка будет примерно 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», - отметил он.

Глава Сбербанка при этом подчеркнул, что ЦБ РФ сделает все возможное, чтобы не допустить перехода экономики РФ в рецессию и вторая половина года будет более оптимистичной.

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2VfnxvhAyuJ
