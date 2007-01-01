Сменить профессию легко: автомобильный завод АГР Холдинга в Калуге предлагает карьерный рост, переобучение и повышение квалификации

Завод АГР Холдинга в Калуге — это крупная производственная площадка, выпускающая автомобили. Наращивая производственные мощности, он становится одним из ведущих предприятий города.

Технологичная производственная площадка обладает высоким уровнем автоматизации. Современные комфортные условия труда, программы социальной поддержки и широкий пакет ДМС - ценность каждого сотрудника здесь в приоритете.

Строим карьеру вместе

Именно на таком надежном предприятии, обладающем большим опытом в автомобильной индустрии, строят карьеру молодые калужане. Вчерашние студенты, получившие диплом, молодые люди, которые были призваны в армию и мечтали после службы вернуться на завод, более старшее поколение, кто во время приостановки завода уходил с предприятия, а узнав о возобновлении производства, вернулись одними из первых на завод АГР Холдинга.

Предприятие уже работает по полному циклу производства, а значит сотрудники востребованы во всех направлениях технологической цепочки от сварочного производства до сборки и отправки готовой продукции. И для тех, кто готов трудиться и расти профессионально, предприятие создает все условия и возможности для самореализации.

Компания наращивает производство и приглашает на работу новых сотрудников.

- В первую очередь, высока потребность в рабочих специальностях: операторах производства, наладчиках, - говорит руководитель службы обучения и развития персонала Алексей Романенко. – Для специалистов и инженеров важно соответствующее образование и опыт работы, однако опыт - не безоговорочное требование, кадровая политика в этом вопросе лояльна и допускает собеседование с кандидатами без опыта работы. На инженерные позиции в подразделения по наладке и обслуживанию оборудования и конвейерной техники берем кандидатов с опытом. Но в то же время готовы развивать молодые кадры, которые уже получили или получают соответствующее техническое образование, а возможно, уже имели практику или небольшой опыт работы в данном направлении и готовы к развитию на предприятии.

Промышленное предприятие, безусловно, приветствует профильное образование, как среднее специальное, так и высшее. Люди, получившие его, имеют определенную квалификацию, а значит, преимущество при трудоустройстве. Но благодаря внутренней системе обучения и наставничества завод АГР Холдинга в Калуге не исключает соискателей из других сфер деятельности.

Главное для калужского завода — это желание работать, а необходимые знания и навыки сотрудник получит в учебных центрах предприятия.

Обучение и повышение квалификации

Кандидат на трудоустройство на рабочие специальности проходит предварительное тестирование, которое выявляет способность работать с базовым инструментом, моторику рук, интенсивность работы в разных позициях. Работа интересная, в отличных условиях, но это интенсивный труд и человек должен быть к нему готов. Процесс адаптации является обязательным: теория и практика отрабатываются в одном из пяти учебных центров предприятия. Обучение длится от нескольких недель до полугода - зависит от специальности.

- Первое время новый сотрудник работает под руководством опытных наставников, бригадиров, - поясняет Алексей Романенко. — На заводе внедрена система наставничества, реализованная в соответствии с законодательством и обеспечивающая квалификацию персонала на рабочем месте. Сегодня более 60 опытных наставников помогают нам взращивать качественные кадры для предприятия.

Крупное промышленное производство открывает для сотрудников два вектора развития: вертикальный с точки зрения управленческих компетенций и горизонтальный - профессиональное развитие.

- Если говорим о возможности развития, как руководителя, то наша программа «талант-менеджмент» выявляет сотрудников с потенциалом и лидерскими качествами: тех сотрудников, кто ориентирован на работу в команде, - уточняет Алексей Романенко. - Профессиональный рост в свою очередь основывается на обучении. Завод вкладывается в сотрудника, чтобы он мог приобрести все необходимые компетенции, соответствующие самым современным требованиям. Для многих сотрудников это хороший и достаточно быстрый карьерный рост. Компания инвестирует в обучение, как рабочих, так и специалистов. Обеспечивает получение новых профессий, квалификаций и переквалификаций.

Смотрим в будущее

АГР Холдинг ведет активную работу с подрастающим поколением. Профессиональный путь студентов вузов и ссузов на мощном калужском предприятии начинается не с выпускного, а гораздо раньше.

Уже более 15 лет калужский автомобильный завод АГР Холдинга на постоянной основе сотрудничает с МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужским техническим колледжем, а в этом году налажена работа с Калужским кадетским многопрофильным техникумом имени А.Т. Карпова. Завод продолжает поддерживать связь со всеми учебными учреждениями нашего региона. На предприятии студенты участвуют в программе стажировки, здесь всегда приветствуют и ребят-практикантов: компания организует для них ознакомительные и оплачиваемые производственные практики, ребята в свободное от учебы время и на каникулах работают на заводе и получают достойную зарплату.

В текущий момент на автомобильном заводе обучаются по различным программам более 150 студентов! Работа в этом направлении продолжается, уже есть договоренности с Министерством образования региона и Технопарком среднего образования.

В чем преимущества для студентов? Ранний старт работы на предприятии открывает хорошие перспективы дальнейшего трудоустройства выпускника на довольно серьезные специальности в ремонтные и инженерные службы, службы по развитию новых автомобильных проектов.

Калужский автомобильный завод АГР Холдинга — это комфорт в работе и забота о сотрудниках, достойная оплата труда, а также серьезный старт в профессии для молодежи и место самореализации для тысяч калужан.

г. Калуга, ул. Автомобильная, 1

Тел.: 8 (4842) 77-47-47, 8-920-099-11-11.

https://agr-vacancy.ru/#cities