Главная Новости Общество Калужанка вошла в топ-5 лучших животноводов России
Общество

Калужанка вошла в топ-5 лучших животноводов России

Дмитрий Ивьев
03.09, 13:48
Фермер из Калужской области заняла почётное четвёртое место в номинации «Оператор со стажем до 8 лет» на XXIX Всероссийском конкурсе операторов машинного доения коров. Об этом сообщил 3 сентября заместитель губернатора региона Владимир Попов.

Соревнования прошли во Владимире, где свыше 50 участников из 49 регионов страны боролись за звание лучшего животновода. Представляла Калужскую область Татьяна Иванова из Боровского района, которая стала одной из пяти сильнейших в стране.

Интересно, что Татьяна родом из калужской деревни, но долгое время жила и работала в Москве. Однако однажды приняла решение вернуться на малую родину. Вернувшись, она не только освоилась в сельском хозяйстве, но и построила успешное фермерское хозяйство, став примером для многих и принеся региону всероссийское признание.

Новости по тегу
калужская область
