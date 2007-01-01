Школьникам Калуги предложили на выбор десятки кружков и секций

Ярмарка дополнительного образования прошла 1 сентября в Торговом квартале областного центра.

За пять часов работы представители 12 компаний в увлекательной и игровой форме рассказали о своих развивающих программах.

Ребята с удовольствием собирали роботов, примеряли костюм Гарри Поттера, рисовали и рассматривали спортивные награды.

Родители тем временем внимательно слушали и задавали вопросы участникам.

Жизнь за стенами школы

То, что официально называется дополнительным образованием, на деле является огромным подспорьем для подрастающего поколения найти свое место в жизни. Мечта ребенка вполне может осуществиться именно на занятиях в кружках и секциях.

Сегодня мало просто вывесить объявление о наборе, важно интересно и креативно показать все нюансы будущих занятий, заинтересовать ребят и их родителей.

Ярмарки дополнительного образования проходят в Калуге не первый год и всегда их проведение становится ярким, запоминающимся спектаклем.

В этом году в ярмарке приняли участие IT-школа «КАМИН», Центр допобразования «Созвездие», детская краеведческая школа «Свой город», Компьютерная академия ТОП, Семейная языковая школа Екатерины Аравийской, Школа программирования для детей «Алгоритмика», Модельное агентство «Imperia Models», Детский развивающий центр «УмникУМ», Центр допобразования для детей и подростков «Наш курс», Художественная школа «Щука», Спортивный клуб Победа, Школа рисования Графика.

Разброс предлагаемых занятий чрезвычайно широк. Изучение IT технологий, иностранных языков, спортивные направления, модельный бизнес, школы рисования и познания истории родного края, - всего и не перечислишь. Такое разнообразие сразу оценили и родители ребят, пришедших в День знаний на ярмарку.

- В прошлом году мы приходили сюда со страшим сыном, сегодня пришли с дочкой, - рассказала Валентина Толмачева. - Она пошла во второй класс, и мы решили, что здесь она точно выберет себе занятие по душе. Пока мы запали на краски, но посмотрим, предложений же множество.

- Случайно наткнулись на эту ярмарку, зашли просто перекусить и задержались, - говорит Игорь, отец веселого неугомонного малыша лет шести. – Нам, наверное, пока рано, хотя, я смотрю, некоторые предлагают принять и с шести лет. Сейчас еще посмотрим, может быть, и выберем себе что-нибудь.

- Слушайте, здорово придумали, а то всяких объявлений полно, а ведь хочется своими глазами увидеть, порасспрашивать, - делится Ирина Сергеевна, мама скромной девочки Алены. – Моя Аленка, вон, всегда тихая, а тут, смотрите, сама ходит, спрашивает.

За пять часов работы ярмарки в уютный полукруг, образованный всеми участниками, зашло не менее сотни ребятишек и их родителей. Конечно, не все сразу решили, чем хотели бы заняться, но в памяти этот день и посещение ярмарки останется, как и множество буклетов. А там, глядишь, и присмотрят себе любимое так называемое дополнительное образование.

Выбирай на вкус

Мы решили представить себя родителями и прогулялись вдоль креативно оформленных витрин организаций, которые представили свои варианты занятий на ярмарке. Вот лишь некоторые представленные компании.

IT-школа «КАМИН»

Представьте себе место, где вместо скучных уроков — настоящее приключение. Где детское увлечение играми превращается в суперсилу — умение их создавать. Это - центр «Камин».

Здесь ребенок не будет просто сидеть за партой. Он начнёт разгадывать логику любимых игр, а потом — проектировать свои собственные миры. В классах есть абсолютно всё: от кондиционера в жаркий день до кулера с чистой водой, чтобы можно было с легкостью заправлять свои «батарейки».

Компания участвует в большом государственном проекте «Код будущего». Это значит, что здесь бесплатно учат школьников и студентов самому настоящему программированию. Чтобы присоединиться, нужен только аккаунт на Госуслугах.

Очень своевременный в Школе курс по нейросетям. Ребят учат дружить с искусственным интеллектом.

- Мы постоянно следим за всеми tech-новинками, чтобы ваши дети были не просто потребителями технологий, а их творцами, - рассказали нам представители компании. - Мы не просто рассказываем о нейросетях — мы вместе с ребятами разбираем их по винтикам, чтобы у них сложилась полная и понятная картина.

Компьютерная академия TOP

А знаете, что самое крутое в Компьютерной Академии? То, что здесь нет скучных и одинаковых путей. Здесь построили целый город IT-профессий, где каждый — и взрослый, и ребёнок — найдёт свою дорогу. Хочешь создавать игры и приложения? Добро пожаловать на «Разработку программного обеспечения». Мечтаешь защищать цифровой мир от хакеров? Тебя ждёт направление «Сети и кибербезопасность». А если душа лежит к творчеству — осваивай «Компьютерную графику и дизайн».

В академии ТОП есть разные программы для детей. Например, курс «Первый шаг» (7-8 лет), где дети начинают понимать логику цифрового мира. Ребята из «Малой компьютерной академии» (9-14 лет) погружаются в серьёзные проекты, а самые пытливые умы проводят невероятные эксперименты в нашей «Секретной лаборатории X-Lab» (9-14 лет).

- Но главное — мы не просто учим, - говорит сотрудница Академии ТОП. - Мы открываем двери в будущее. Наша самая важная цель — чтобы каждый выпускник нашёл свою работу мечты. И мы гордимся историями наших ребят, которые это уже доказали!

Модельное агентство Imperia Models

Это «IMPERIA», где застенчивый ребёнок превращается в уверенную в себе звезду, а мечта о подиуме становится реальностью. Это не сказка — это «IMPERIA MODELS», которая уже более семи лет открывает двери в яркий мир fashion.

За это время Агентство выросло, открыты пять филиалов — чтобы как можно больше талантов могли присоединиться. Вас ждут в Калуге, Наро-Фоминске и Обнинске.

- Наша главная миссия — разглядеть и раскрыть суперсилу, которая есть в каждом ребёнке, - заявляют в Агентстве. - Мы не просто учим красиво ходить. Мы воспитываем лидеров, помогаем поверить в себя и даём старт потрясающей модельной карьере.

«Imperia Models» набирает ребят от 4 лет и старше. У учеников появляется целый мир возможностей. Это и участие в самых крутых и известных модных проектах нашего агентства, и выход на настоящий подиум на конкурсах красоты, и яркие рекламные съёмки и выставки, и сотрудничество с ведущими дизайнерами, фотографами и глянцевыми журналами.

Кстати, показ современных моделей на ярмарке был ярким и завораживающим. По красной дорожке дефилировали ученицы в умопомрачительных платьях.

Детский развивающий центр «УмникУМ»

А вы знаете, где в Калуге живут самые любознательные «УмникУМы»? Теперь у них есть новый, совершенно обновлённый дом на Московской, в районе Кубяка. С первого сентября Центр открыл свои двери и готов удивлять детей и взрослых.

Представьте, как это удобно: у вас есть младший школьник, а у них — продлёнка, где ребенку не просто помогут сделать уроки, но сделают это с интересом. Вы спокойно работаете, а ваш ребёнок учится с удовольствием.

Для будущих гениев, которые только готовятся к первому классу, в «УмникУМе» есть специальные программы. Привести ребёнка можно за год или даже за два до школы.

А ещё в Центре есть целый мир занятий на любой вкус. Английский язык — и для детей, и для взрослых. Можно заниматься одному или веселой компанией. Математика — индивидуально, чтобы во всём разобраться без спешки. Творчество — рисование и лепка для юных художников. Мини-сад — для самых-самых маленьких исследователей. Шахматы и каратэ — для развития ума и силы духа.

Детский туризм —походы на целый день по самым красивым местам вокруг Калуги.

- Мы заботимся не только об учёбе, но и о гармоничном развитии, - рассказывают в Центре. - В нашем клубе работают логопед и нейропсихолог, которые всегда готовы помочь. А по субботам мы собираемся на самые азартные и весёлые турниры по настольным играм.

Художественная школа Щука

Художественная школа «Щука» — это место в Калуге, где рождаются смелые идеи и самые яркие краски. В школе уверены: чтобы ребёнок вырос успешным и уверенным в себе, мало просто учить его наукам — важно раскрыть его творческое начало.

«Щука» — это место, где через искусство живописи помогают каждому малышу стать гармоничной личностью: развивают эрудицию, учат не бояться выражать себя и закладывают фундамент для будущих побед. Возможно, здесь ваш ребёнок найдёт не просто хобби, а настоящее призвание.

Уже больше пяти лет в Школе «Щука» учат по академическим программам — а это значит, что дети не просто развлекаются с кисточками, а по-настоящему осваивают искусство живописи, получая реальные знания и умения.

В «Щуке» нет конвейера. Здесь уважают уникальность каждого ребёнка. Если вашему юному художнику нужно больше времени, чтобы освоить технику, — педагоги обязательно дадут ему такую возможность.

В «Щуке» работают только те, кто душой болеет за искусство и детей.

- Наши учителя — не просто специалисты, а настоящие энтузиасты, которые горят своим делом и зажигают этой любовью каждого ребёнка, - уверенно заявляют представители художественной школы «Щука».

Все 12 компаний, принявших участие в ярмарке дополнительного образования, прошедшей в День знаний в Торговом квартале Калуги нашли новых кружковцев и учеников, а это значит, что ярмарка выполнила с честью свое предназначение.

