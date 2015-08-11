Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Искусственный интеллект проконтролирует утечки газа

03.09, 14:10
0 453
ИИ-решение Сбера выявляет утечки газа на 37% точнее, чем стандартные статистические модели

На X Восточном экономическом форуме первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин представил новое ИИ-решение для газовой отрасли. Модель прогнозирования разработана ООО «Сбер Бизнес Софт» - дочерней компанией Сбера, - и предназначена для точной детекции утечек газа. Она особенно актуальна для энергосбытовых и нефтегазовых компаний.

Система прогнозирует нормальный объём потребления газа в разрезе источников потребления, а затем оценивает отклонения этих прогнозов от фактических данных. Решение анализирует показания измерительных приборов (потребление, давление, температура, мощность трубопровода) и внешние погодные условия (осадки, направление ветра и другие параметры).

Обученная на этих данных ИИ-модель предсказывает нормальный объём потребления на месяц вперёд с разбивкой по дням. Точность прогноза достигает 98%. Оставшиеся 2% расхождения с высокой вероятностью указывают на потенциальные нарушения. Такой ИИ-прогноз на 37% точнее стандартных статистических моделей.

Анализ периодов значительного расхождения между прогнозом и фактом потребления позволяет выявлять случаи утечки.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

«Наше решение на основе искусственного интеллекта создано для борьбы с потерями газа. Система анализирует огромный массив технологических и метеорологических данных и прогнозирует нормативное потребление с высокой точностью. Любые отклонения сигнализируют о возможных инцидентах — на это можно сразу отреагировать, чтобы минимизировать ущерб. Мы предлагаем нефтегазовым компаниям принципиально новый уровень контроля с меньшими трудозатратами и улучшенным качеством анализа. Думаю, такой инструмент будет востребован и имеет очень хорошие перспективы».

