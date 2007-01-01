Афиша Обнинск
Общество Арендатора сельхозземли в Мещовском районе оштрафовали на 50 тысяч рублей за сорняки
Общество

Арендатора сельхозземли в Мещовском районе оштрафовали на 50 тысяч рублей за сорняки

Дарья Джуманова
03.09, 12:55
Причиной наказания стало грубое нарушение земельного законодательства — поля, которые должны были использоваться для выращивания урожая, оказались заброшены и поросли сорняками. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре в среду, 3 сентября.

Ещё ранее ведомство выдало предписание привести в порядок территорию площадью 57 гектаров. Однако эти требования были проигнорированы. Арендатор не стал ни выкашивать сорную растительность, ни использовать землю по назначению.

Материалы дела были переданы в суд, который признал арендатора виновным в невыполнении предписания надзорного органа в срок. Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей.

