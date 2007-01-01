Прокуратура заставила чиновников обеспечить безопасность детской площадки в калужском селе

В селе Огорь Калужской области проверка прокуратуры выявила, что игровая зона, которая должна быть местом радости и смеха, долгое время представляла реальную угрозу для здоровья детей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в среду, 3 сентября.

Краска на игровых элементах облупилась, а под качелями и горками отсутствовало необходимое ударопоглощающее покрытие. Это создавало риск серьёзных травм при падении.

Прокуратура не оставила без внимания халатное отношение к безопасности. Главе администрации сельского поселения было внесено представление, которое она была вынуждена выполнить. Кроме того, на нерадивого чиновника была наложена административная ответственность.