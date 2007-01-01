Село в Ульяновском районе больше суток оставалось без воды

Виноватой в этом оказалась компания, которая должна была обеспечивать бесперебойную подачу ресурса. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 3 сентября.

Причиной инцидента стала утечка на водопроводных сетях. Из-за аварии без водоснабжения остались 7 жителей четырех домов. Люди были лишены одной из базовых коммунальных услуг дольше положенного по закону срока.

Проверка показала, что «Калугаоблводоканал» нарушил законодательство в сфере водоснабжения. В адрес руководителя предприятия было внесено представление с требованием срочно всё исправить. Компания требование выполнила и водоснабжение восстановила.

Однако на этом последствия для виновных не закончились. Прокуратура добилась привлечения к ответственности должностного лица «Калугаоблводоканала». Суд назначил ему административный штраф.