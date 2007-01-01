5000 рублей за непрочитанное письмо: чиновника из Бабынино наказали за игнорирование жалобы
Прокуратура района провела проверку в местной администрации и выявила нарушение. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в среду, 3 сентября.
Чиновники проигнорировали обращение жителя, которое тот отправил через официальный портал ГИС ЖКХ еще в апреле.
Закон строго определяет сроки, в которые власти обязаны ответить на жалобу или запрос человека. Однако обращение гражданина осталось без внимания и ответа.
Главу администрации сельского поселения «Поселок Бабынино» привлекли к административной ответственности. Суд вынес решение о штрафе в размере 5000 рублей по статье о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.
В прокуратуре сообщили, что после проведения проверки все выявленные нарушения были устранены.