5000 рублей за непрочитанное письмо: чиновника из Бабынино наказали за игнорирование жалобы

Прокуратура района провела проверку в местной администрации и выявила нарушение. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в среду, 3 сентября.

Чиновники проигнорировали обращение жителя, которое тот отправил через официальный портал ГИС ЖКХ еще в апреле.

Закон строго определяет сроки, в которые власти обязаны ответить на жалобу или запрос человека. Однако обращение гражданина осталось без внимания и ответа.

Главу администрации сельского поселения «Поселок Бабынино» привлекли к административной ответственности. Суд вынес решение о штрафе в размере 5000 рублей по статье о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.

В прокуратуре сообщили, что после проведения проверки все выявленные нарушения были устранены.