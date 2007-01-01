Калужское предприятие представит оборудование для переработки ТКО на выставке «ВэйстТэк 2025»
Мероприятие пройдет в Москве с 9 по 11 сентября, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области в среду, 3 сентября.
Более 100 компаний, включая участников из Китая, Индии и Беларуси, представят свои инновационные решения в области управления отходами. В их числе будет предприятие из Калужской области, которое продемонстрирует свою продукцию.
Форум соберет представителей коммунальных и промышленных предприятий, региональных операторов, проектных и эксплуатирующих организаций, инженеров-технологов, экологов промышленных предприятий, сотрудников научных организаций.