Калужское предприятие представит оборудование для переработки ТКО на выставке «ВэйстТэк 2025»
Общество

Калужское предприятие представит оборудование для переработки ТКО на выставке «ВэйстТэк 2025»

Дарья Джуманова
03.09, 12:24
0 459
Мероприятие пройдет в Москве с 9 по 11 сентября, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области в среду, 3 сентября.

Более 100 компаний, включая участников из Китая, Индии и Беларуси, представят свои инновационные решения в области управления отходами. В их числе будет предприятие из Калужской области, которое продемонстрирует свою продукцию.

Форум соберет представителей коммунальных и промышленных предприятий, региональных операторов, проектных и эксплуатирующих организаций, инженеров-технологов, экологов промышленных предприятий, сотрудников научных организаций.

калужская область
