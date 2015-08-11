Афиша Обнинск
Новость дня Общество

В Калуге после модернизации открылся еще один офис Сбера

03.09, 12:25
0 1385
Обновленный офис Сбера открылся в Калуге по адресу: ул. Ленина, д. 25. Пространство офиса стало более современным и комфортным для клиентов. Здесь представлен полный спектр банковских услуг, а также дополнительные нефинансовые сервисы от партнеров Сбера. В отделении установлены новые многофункциональные банкоматы, созданы удобные зоны ожидания и оборудована интерактивная игровая зона для детей.

В ближайшее время сотрудники Сбера планируют запустить на площадке отделения образовательный проект по финансовой грамотности — серию лекций для детей и взрослых, направленных на защиту и приумножение сбережений.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Обновлённый офис Сбера на улице Ленина снова открыт для посетителей. Пространство отделения стало удобнее — появилось больше места для обслуживания клиентов и уютная зона ожидания. Теперь это современный офис, где каждый посетитель может быстро оформить кредит или ипотеку, установить на смартфон приложение СберБанк Онлайн, рассчитать налоговый вычет, оплатить ЖКУ и провести другие операции, а также решить повседневные вопросы в уютной обстановке — с бесплатным Wi-Fi и чашкой кофе. Это особенно удобно, учитывая, что отделение находится рядом с автовокзалом. В ближайшее время мы откроем ещё один офис в центральной части города».

Игорь Яшеченко, постоянный клиент Сбера:

«Поздравляю коллектив с открытием обновлённого офиса! Здесь можно не только быстро снять наличные, открыть вклад или получить консультацию по другим вопросам, но и с комфортом провести время. Я давно пользуюсь услугами Сбера и вижу, как преображаются отделения. Мы с женой, как жители района, с нетерпением ждём приглашения на полезные лекции о том, как обезопасить свои финансы от мошенников».  

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com, www.sberbank.ru. erid: 2VfnxyLJtyE
