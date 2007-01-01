Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Для учащихся и их родителей создали приложение «Госуслуги Моя школа»
Общество

Для учащихся и их родителей создали приложение «Госуслуги Моя школа»

Дарья Джуманова
03.09, 11:15
0 281
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Приложение помогает планировать день, узнавать расписание, домашние задания и оценки, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 2 сентября.

Оно позволяет планировать день, включая школьное расписание, записи к врачу и занятия с репетитором. Родители и дети получают доступ к электронным материалам, а также видят, какие задания выполнены. Можно сравнивать оценки с классом и следить за успеваемостью.

Вход через Госуслуги обеспечивает надежную идентификацию. Данные поступают из региональных образовательных систем.

Использование приложения — добровольное. Данные из школы отображаются в нём только с согласия родителя ребёнка. С 14 лет такое согласие он может выдать сам.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImR0eW51NENLenNpc0lXeXZldTFsL3c9PSIsInZhbHVlIjoiSW5IeThvelJoVjlTNFgyZGM5T2xuZm1sOGx6dGxqUkZMWkRnc0hTblVIRCtHcG9zRVpnOWNid0VwaW9yVFUvY0loSCtLTnBGYXlJVGpHY2lFMjRHeko0SkRSTFpwT01oM1dTUUM4TTBxdFFFT2xWNFgwMnZqdXpNbFVubTVVV0ZkZkRjZlA4S1Y3SDdNUGRuVEtjbytpWjkxemp0a2R1Sk5DclJnRVJVVHVIc3U4VUlBK2hOT2ozcmpwUURQcy9vTEZXSGxzUFNIdUVlVlZ2eFhmNWZma3YzN3IyOGNYWnpYVmZrZkZFMzBrY1VIOGJUMG1xZm9yT2l2WG9xVTZEUDRSTnNrSzJaUzFxTW5vUW5oZnhmamdDanpITW1sVkRKR0VMZTNjY1JvakVSc1ZDRURScUlwTEhZQzFyYXhSbnZ0UGM3VGtkWlBLaDFqUEZ2UllNVUpEZ2dUeUZ0WUlyR1VhRVM0Q3RJQjFWd3d3L3A1akl3SVlySWhlOW9mVDhaaXR6ei9qNFBpYUdTYThReW1UNXpjazI1Yy9ySTRIWGNXS1VGTUtQZGVJVDhtZVdrbXBlWEZ0Sm1HeVNiR1V5diIsIm1hYyI6IjM3ZmM2ZDdjNjdmZmMxODlmNmNkMzM5YTNhN2JiMDYzODFjNDM5MmY4OGE1Njc4YmM5NDkzNzRhNjQ4MWY0MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5wNkVHaGdyRitMb3doTVY3Y1Zjbmc9PSIsInZhbHVlIjoiZ3dNR2ZNWjdUSXB6aEpCUVBXTlk4WHZ2djlERk9WV1A3dXNQaVBVZ2VPaURRRTdFeWErY2tCL3FDaWN0UDhuV24rZjBzZTA3a29EY3k5YVYyRnJIUndENnZqMjB5anVTUmwrZ1pEMnJ1V2lobHJkWlBvaWxFZFU4TE8xL3V4QW1rbUVCc2x0UC9tck1kSXpMRjVoNy9FeFlIeHJCbTdLQzZYZEg0cGw1MmcxVnFsMHRQZnU5LzRZSjUvc0RtSUZBZHRBUFFra0JKWlYxSzB5QlBYQ1hwSXhJY2E0K2l6ZUcrQTlibzNpZnBZMzRlUFBiSE9paDN1L0NFdEdvOEZva2dYWFJoVElHNFZIYS9aYktleVZjdUlWaXhaQVYvRk5abU9ub2ZXTUYweWFvU0g1OXY2NUxDVHdMUUtvYithd0J4OUx2MHRKYVhmWm92UlA0dTUwSTIwd0dSN2dKUDhOemlLSGhmK09oWjR6cGp1ZW1Jd3d1YnJOWUdJOG9VM20zbndMQzUvRlo5UXdoYXJVMEZVY3hMOHBUNThYNGpPQkRaYUdLcXkwVnVkYm9XdmVLb1FlbkVnYTIvdmduY1JZbzhtQ25DZzlONXE5WW8rT0luRDJPZGlMeEo5cGpCYk4vRVVORE9KL2taRklXYzdqR3puU2tta25uMDRHczdhNkplVXhoS3R3VUx3NzZjYUI2aEt0clNudmxDQjEvRXl4eGVrekEwTDJleHFNRC9Za1FuVGgxdk9hdldpM3dqZ0J4WUFtVzBZa2dxOENKYWl0UlBlNFBaSjczWFpabE83RndBZ2VWQnBLamFPZm5SSyt6WGsyTThZd1IzWTNxbnhIUyIsIm1hYyI6ImQ5Y2RkNjUwNzU1MGNiMjA1YjdkYjUzY2ZhN2NlM2FlOGVmMzBjZDVmZTMyMGFiNzNlYzRkNjFiMzg0MGUyMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+