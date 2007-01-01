Для учащихся и их родителей создали приложение «Госуслуги Моя школа»

Приложение помогает планировать день, узнавать расписание, домашние задания и оценки, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 2 сентября.

Оно позволяет планировать день, включая школьное расписание, записи к врачу и занятия с репетитором. Родители и дети получают доступ к электронным материалам, а также видят, какие задания выполнены. Можно сравнивать оценки с классом и следить за успеваемостью.

Вход через Госуслуги обеспечивает надежную идентификацию. Данные поступают из региональных образовательных систем.

Использование приложения — добровольное. Данные из школы отображаются в нём только с согласия родителя ребёнка. С 14 лет такое согласие он может выдать сам.