В Калуге жалуются на долгое ожидание троллейбуса №18

Во вторник, 2 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Доброе недоброе утро! Почему не ходят 18-е троллейбусы? Время ожидания 25 минут уже вторую неделю. Все столпились у диспетчерской на «Лампочке». За всё время прошла единственная «четверка», забитая битком. Как успеть на работу и на занятия? Все автобусы на Правый берег отправили?

Мы отправили запрос в городскую управу, но пока ответа нет. Как только получим его, опубликуем.