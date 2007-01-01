Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Жители деревни в Жуковском районе не могут получить школьный автобус уже пять лет
Общество

Жители деревни в Жуковском районе не могут получить школьный автобус уже пять лет

Дарья Джуманова
03.09, 10:59
В среду, 27 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Добрый вечер, уважаемая редакция, у меня вопрос: на протяжении пяти лет не могу добиться школьный автобус с д. Ступинка до г. Жуков, в этом году наконец сделали дорогу (асфальт), установили остановку, вчера была комиссия, опять отказ! Ребенок пять раз в неделю ездит в школу на такси, 3500 ₽ в неделю, может, вы поможете с этим вопросом, спасибо.

Мы попросили администрацию Жуковского района прокомментировать ситуацию.

- К сожалению, организовать движение школьного автобуса из д. Ступинка нет возможности, так как дорога не соответствует требованиям для подвоза детей школьного маршрута, - ответили нам.

На уточняющий вопрос, почему дорога, которую недавно отремонтировали, не подходит, мы так и не получили ответа.

