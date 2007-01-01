Афиша Обнинск
Общество

Работы по обвалу на правобережье Калуги начнутся только после решения суда

Дарья Джуманова
03.09, 10:50
0 420
Напомним, проблема, которая беспокоит местных жителей уже несколько лет, до сих пор не решена: существует риск обвала проезжей части и пешеходной зоны.

Мы обратились в горуправу, чтобы получить актуальную информацию по этому вопросу.

- Было подано исковое заявление о понуждении владельца граничащего с тротуаром земельного участка к проведению работ по укреплению склона и восстановлению разрушенного участка тротуара за счет собственных средств. Там нужно укрепить склон, который находится в частной собственности, и горуправа не может проводить там работы за счет средств муниципального образования. Обрушение тротуара происходит из-за того, что происходит сползание склона. Пока идёт суд, - ответили в ведомстве.

