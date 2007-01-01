В Калуге мигрант попытался обмануть миграционную службу поддельным штампом

В Калужской области выдворяют из страны гражданина Таджикистана, который несколько лет незаконно проживал в России с поддельными документами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона во вторник, 2 сентября.

По данным правоохранительных органов, документ был искусно подделан: в нём значилось, что иностранец может находиться в стране до 2027 года. Однако проверка показала, что на самом деле его законное право на пребывание в России истекло ещё в июне 2020 года. С тех пор он не предпринимал никаких попыток легализовать свой статус — не получал патент, не трудоустраивался официально и не покидал территорию РФ.

Сначала миграционная служба вынесла решение о штрафе и принудительном выдворении. Иностранец пытался оспорить это решение в суде, но Дзержинский районный суд оставил наказание в силе. Не согласившись и с этим, он подал апелляцию в областной суд. Однако и там его жалобу отклонили, подтвердив законность первоначального решения о депортации.

Теперь мужчину ждёт принудительная высылка за пределы России с запретом на въезд в течение нескольких лет.