Жители Шопино не могут получить почту из-за недельного простоя отделения
Общество

Жители Шопино не могут получить почту из-за недельного простоя отделения

Дарья Джуманова
02.09, 16:14
0 195
В воскресенье, 31 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Добрый день! Отделение почты России 248921, которое находится по адресу деревня Шопино, улица Центральная, 2, не работает. Согласно вывески на дверях, а также официального сайта почты России, рабочими днями являются вторник, четверг и суббота. В субботу 23 августа, во вторник 26 августа, в четверг 28 августа, в субботу 30 августа 2025 отделение было закрыто. В данное отделение пришли нам посылки и письма, в том числе и от государственных органов, но забрать граждане их не могут. У большинства из этих отправлений заканчивается срок хранения, но по горячей линии операторы предлагают платно продлить срок или платно перенаправить в другое работающее отделение. За эти отправления уже уплачены деньги, но по вине почты России мы не можем их получить, и теперь нам предлагают заплатить ещё, без гарантий получения, так как возникает вопрос, как они это сделают, ведь отделение закрыто.

Мы отправили запрос в региональное министерство цифрового развития.

- Мы уже направили запрос в Почту России. К сожалению, пока не получили обратной связи от коллег, требуется немного времени, чтобы выяснить все обстоятельства. С ответом вернемся как можно скорее, - ответили в ведомстве.

