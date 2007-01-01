Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Социологи рассказали, какие партии пройдут в Законодательное собрание Калужской области и гордуму Калуги

02.09, 15:32
1 458
В середине сентября жителям Калужской области предстоит выбрать депутатов Городской думы Калуги и обновлённого Законодательного собрания региона. За две недели до выборов исследовательская группа Russian Field провела телефонный опрос, чтобы определить расстановку сил накануне кампании.

Согласно данным исследования, в котором приняли участие 1800 респондентов, выборы вызывают серьёзный интерес у жителей региона. Политические предпочтения избирателей распределились следующим образом.

На выборах в городскую думу Калуги с большим отрывом ожидаемо лидирует «Единая Россия», которую готовы поддержать 48,8% определившихся с предпочтениями. Главной интригой стала борьба за второе место между ЛДПР (13,7%) и КПРФ (11,3%). «Новые люди» набирают 8,6% голосов и укрепляют свои позиции. «Справедливая Россия» получает поддержку 5,9% и преодолевает пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров (4,9%) и «Зеленые» (3,4%) рискуют не попасть в гордуму.

На выборах в Законодательное собрание Калужской области также лидирует «Единая Россия» (49,9%). За второе место борются ЛДПР (13,1%) и КПРФ (11,8%). «Новые люди» набирают 8,9% голосов, опережая «Справедливую Россию» (8,4%). А партия пенсионеров с рейтингом в 5,2% балансирует на грани попадания в заксобрание.

При этом итоги предвыборной гонки ещё далеко не предрешены. Кандидаты используют оставшееся время для агитации и привлечения сторонников. Значительное число избирателей — 16,6% на выборах в гордуму и 14% на выборах в заксобрание — ещё не определилось с выбором, а 10,6% и 10% соответственно пока не планируют идти на голосование, что оставляет пространство для маневра и изменения рейтингов.

(Опрос проведен с 21 по 24 августа 2025 года в Калужской области исследовательской группą Russian Field. Опрошено 1800 респондентов методом телефонного опроса. Погрешность в случае опроса о Городской думе Калуги составляет 3,8%, в случае исследования о Законодательном собрании Калужской области — 2,3%. Формулировка вопросов: «Если бы выборы в Городскую думу Калуги проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали? / Если бы выборы в Законодательное собрание Калужской области проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали?». Инициативный опрос).

