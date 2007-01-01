Владислав Шапша встретился с участником программы «Время героев»

В Калугу приехал Герой России Андрей Фроленков.

- Он стал участником второго потока программы «Время героев», которая реализуется по поручению Главы государства, - рассказал 2 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Наставник на программе у Андрея Анатольевича - полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Олегович Щёголев.

В рамках стажировки участник программы знакомится с опытом регионов. По его словам, Калужская область - это регион, с которого нужно брать пример.

- Готовы делиться нашими практиками. В экономике, в социальной поддержке защитников Родины, их семей, - подчеркнул Шапша.