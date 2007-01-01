Калужане могут подать заявку на дистанционное голосование до 8 сентября

Единый день голосования в Калужской области пройдёт с 12 по 14 сентября. Одним из удобных способов участия в выборах остаётся дистанционное электронное голосование, сообщили в правительстве области.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, жителям региона необходимо подать заявку на портале Госуслуг. Сделать это можно до 8 сентября включительно. После подачи заявки и получения уведомления о её одобрении избиратель в дни голосования должен авторизоваться на специальной платформе, ознакомиться с техническими условиями и отдать свой голос за кандидатов.

Помимо электронного формата, для калужан сохраняется традиционный способ голосования - посещение избирательных участков.