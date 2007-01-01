Повторная пьяная езда стоила жителю Мосальска прав

На этот раз инцидент закончился не административным, а уголовным наказанием для 26-летнего водителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 2 сентября.

В феврале этого года мужчина, уже имевший ранее проблемы с законом за отказ от медосвидетельствования, вновь сел за руль в состоянии опьянения. На этот раз он управлял автомобилем своего знакомого. В Мосальске его остановили сотрудники ГИБДД, которые сразу заметили признаки опьянения.

Несмотря на печальный предыдущий опыт, водитель вновь отказался проходить медицинское освидетельствование.

Суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ и лишение водительских прав на 2 года.