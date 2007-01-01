Калужанин заплатил 74 тысячи рублей за виртуальную любовь

Мошенница из Думиничского района, притворившись потенциальной возлюбленной, в течение полугода выманивала у доверчивого мужчины деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 2 сентября.

История началась в марте 2024 года, когда 27-летняя женщина создала в соцсети фальшивый профиль и зарегистрировалась в приложении для знакомств. Под вымышленным именем она познакомилась с 26-летним калужанином и постепенно завоевала его доверие.

С марта по октябрь мошенница под различными предлогами убеждала своего виртуального поклонника переводить ей деньги. Мужчина отправлял средства на её банковскую карту, пока общая сумма не превысила 74 000 рублей. Все эти деньги женщина потратила на собственные нужды.

Суд признал девушку виновной в мошенничестве, и она получила наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.